Новые охранные территории появились в Ленобласти

Девять тысяч гектаров заповедных земель прибавилось с появлением заказника «Левашовский».

На днях на официальном уровне было принято решение о создании заказника «Левашовский». Вместе с ним заповедными в городе стали 9 тыс. гектаров земли — сообщает «78.ru».

Новый заказник защитит зелёный пояс Курортного и Выборгского районов и станет самым крупным в черте города. Вместе с новыми заповедными землями территория лесов, находящихся под охраной, увеличилась почти вдвое.

Ранее стало известно, что Ленобласть активными темпами догазифицируется.