В Госдуму внесен проект об отсрочке по мобилизации для ИП и фермеров

Кроме того, речь идёт о единственных участниках обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение 6 месяцев, предшествующих началу мобилизации.

Эти лица могут быть освобождены от призыва на СВО, если не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.

Как пояснил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, «рабочие места создают предприниматели».

— Они защищают страну не только на экономическом фронте. Мобилизовано 27 тысяч бизнесменов — они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше шести миллионов предпринимателей: 2,3 миллиона юрлиц и 3,7 миллиона ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого числа? Это почти полпроцента, — отметил он.

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Нечаев добавил, что этот вопрос был поставлен перед министром экономического развития ещё 22 сентября 2022 года.