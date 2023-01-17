Соединение между сетью Билайн и оборудованием Telegram будет работать быстрее

Специалисты расширили пропускную способность стыков с мессенджером на 400 Гб/с.

Общая пропускная способность соединения в настоящий момент составляет 900 Гб/с. — сообщает Мойка78.

Telegram — самый быстрорастущий интернет-сервисом в сети Билайн. Трафик мессенджера за первые две недели января 2023 года вырос на 68% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Увеличение пропускной способности стыков позволит клиентам на высокой скорости использовать возможности мессенджера.

Ранее стало известно, что Билайн нашел способ оплачивать Spotify, PlayStation Network и другие иностранные сервисы.