ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением

Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Ей предписано выплатить 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили РБК в Федеральной антимонопольной службе.

— Apple должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу, — сказали в надзорном органе.

Там добавили, что антимонопольное ведомство уже признавало компанию виновной в нарушении закона в июле. Правила магазина App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри программы о возможности оплатить покупки за пределами магазина или использовать альтернативные способы.