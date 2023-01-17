ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением

Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Ей предписано выплатить 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили РБК в Федеральной антимонопольной службе.
— Apple должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу, — сказали в надзорном органе.
Там добавили, что антимонопольное ведомство уже признавало компанию виновной в нарушении закона в июле. Правила магазина App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри программы о возможности оплатить покупки за пределами магазина или использовать альтернативные способы.
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07.01.2023 2032