Врачи Педиатрического университета спасли руку гимнастке из Соснового Бора

После реабилитации девочка вновь приступит к тренировкам.

17 января в отделении микрохирургии успешно завершилась операция по восстановлению магистрального артериального кровотока в правой руке 10-летней жительницы Соснового Бора Ленинградской области. Закрытый перелом правой плечевой кости со смещением диагностировали врачи больницы, в которую была госпитализирована спортсменка. Травма осложнялась тем, что был затронут нерв и плечевая артерия.

Юная гимнаста получила повреждение 15 января на тренировке. Она споткнулась и упала на вытянутую руку.

В Педиатрическом университете, получив запрос, немедленно доложили о пациентке ректору, и Дмитрий Иванов отдал распоряжение готовить операционную. Магистральный кровоток в лучевой и локтевой артериях ребенка уже отсутствовал, когда девочка поступила на отделение.

Опытный хирург Игорь Дюг и его коллега Левтер Колбая, провели девочке 4-часовую операцию. Врачи оказали необходимую хирургическую помощь. Их профессионализм спас девочке руку.

Теперь гимнастку ждет лечение и реабилитация, а после восстановления, по прогнозам врачей, она сможет вернуться к тренировкам.

Ранее стало известно, что около тысячи детей вылечили в Педиатрическом университете.