В Ленобласти пенсионер насмерть замерз в собственном доме

В сентябре ему отключили электричество за неуплату.

Мужчина проживал в СНТ «Брусничка» Волховского района в доме по улице Энергетиков, передает «78.ru» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пенсионер исправно оплачивал счета по квитанции за свет, при этом игнорируя взносы в администрацию СНТ. В ответ на это ведомство с сентября оставило мужчину без электричества.

Неизвестно, как старик прожил все эти месяцы без отопления. На связь с родными он перестал выходить 30 декабря.

Сын покойного в беседе с изданием заявил, что его отец не обязан был ничего платить администрации СНТ, поскольку перестал быть членом садоводства. В случившемся он винит председателя СНТ.

Ранее стало известно, что обгоревшее тело нашли после пожара под Лугой.