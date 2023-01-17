Обгоревшее тело нашли после пожара под Лугой

По информации ivbg.ru, вечером 18 января на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в поселке Осьмино Лужского района.
Горел частный дом на площади 64 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь пожарных, задействовав две спецмашины. Пожарные справились с огнем за 1,5 часа.
При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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