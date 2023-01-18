Вестибюль станции метро «Звенигородская» закроют на два дня

В Петербурге на два дня закроют вестибюль станции метро «Звенигородская». Там будут менять турникеты.
Вестибюль станции будет закрыт для входа и выхода пассажиров 21 и 22 января. Пройти на платформу можно через «Пушкинскую», сообщили в пресс-службе метрополитена.
Пассажиров просят заранее планировать удобный маршрут.
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