Глава «Газпром-медиа» Жаров: нарушение законов может стать поводом для блокировки YouTube на территории России

Глава «Газпром-медиа» Жаров проинформировал, что может стать поводом для блокировки YouTube.
Блокировка YouTube в России может произойти в том случае, если видеохостинг вновь нарушит российские законы. Об этом сообщил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью РБК.
По словам Жарова, если YouTube продолжит систематически и осознанно нарушать законодательство РФ, то вопрос о блокировке платформы будет вынесен на рассмотрение.
Он также отметил, что русский сервис RuTube не сможет в полной мере заменить американский видеохостинг из-за технологического отставания. К тому же, сам по себе YouTube является всемирным видеопоисковиком, который идет в ногу со временем и развивается вместе с Google.
Глава «Газпром-медиа» сказал, что если YouTube и будет заблокирован на территории России, то граждане страны продолжат им пользоваться, но уже с помощью VPN.