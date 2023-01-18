SuperJob: чаще всего довольны своей зарплатой программисты

В России назвали профессии, представители которых довольны своей зарплатой.

Самыми довольными своими зарплатами в России оказались программисты (38 процентов). Об этом говорится в исследовании, проведенном SuperJob. В этой профессии доходы растут быстрее инфляции: за год зарплаты IT-сфере выросли в среднем на 15 процентов.

В 2021 году уровень зарплат полностью устраивал 42 процента разработчиков, их зарплаты за год увеличились на четверть.

На втором месте оказались инженеры-проектировщики (33 процента), представители этой профессии начали получать больше на 12,5 процента. Первую тройку замкнули представители мидл- и топ-менеджмента (29 процентов).

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Кроме того, в первую пятерку попали медики, юристы и HR-менеджеры. Меньше всего довольны своей зарплатой менеджеры по рекламе (10 процентов).