В Гатчине отменили крещенские купания на Филькином озере

Автор: Гузель Галимова
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Массовое купание в Гатчине на территории Приоратского парка на северном берегу озера Филькино 19 января отменяется.

Причина — интенсивное таяние льда на водоемах в связи со сложившимися погодными условиями. Об этом сообщили в администрации Гатчинского района.

В Коммунаре, Вырицком, Дружногорском и Рождественском поселениях крещенские купания проведут в установленном порядке. Ранее ivbg.ru публиковал полный список мест.

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