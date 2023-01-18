В Гатчине отменили крещенские купания на Филькином озере

Массовое купание в Гатчине на территории Приоратского парка на северном берегу озера Филькино 19 января отменяется.
Причина — интенсивное таяние льда на водоемах в связи со сложившимися погодными условиями. Об этом сообщили в администрации Гатчинского района.
В Коммунаре, Вырицком, Дружногорском и Рождественском поселениях крещенские купания проведут в установленном порядке. Ранее ivbg.ru публиковал полный список мест.
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17.01.2023 82