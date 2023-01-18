Как сообщает 47channel.ru, 18 января во время визита в СЗФО Владимир Путин встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. В беседе участвовал спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей Мачинский.

Сергей Мачинский выразил уверенность в том, что люди имеют право знать о преступлениях в Украине, чтобы последующие поколения не повторяли ошибки прошлого.

«Мои товарищи-поисковики в рамках проекта «Без срока давности» долгое время работали со следственным комитетом по тем преступлениям, которые совершали в годы Великой Отечественной войны. И сейчас они готовы продолжить эту работу на территории Донецкой и Луганской областей», – сказал Сергей Мачинский

Сергей Мачинский попросил Владимира Путина дать указание Следственному Комитету, чтобы продолжилась работа о расследовании преступлений нацистов на территории Украины и «чтобы о современных преступлениях нацистов узнали люди, а преступники в свое время предстали перед судом».

В ответ Владимир Путин напомнил, что Следственный комитет России уже расследует преступления против населения Донбасса, которое считает себя связанным с русской культурой, языком и традициями.

«Дальше по этому пути обязательно пойдем», – добавил Владимир Путин