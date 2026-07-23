Девушку в возрасте 24 лет задержали судебные приставы в Тихвине за уклонение от суда по делу о сбыте наркотиков через интернет.

Как сообщили 23 июля в УФССП России по Ленинградской области, местную жительницу объявили в федеральный розыск после того, как она не явилась на судебное заседание.

Судебный пристав задержал разыскиваемую во время исполнительных действий и передал сотрудникам полиции. Девушку доставят к инициатору розыска.

С начала 2026 года судебные приставы Ленинградской области помогли задержать 19 человек, скрывавшихся от дознания, следствия или суда.