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Новости Происшествия

Приставы задержали распространительницу наркотиков в федеральном розыске в Тихвине

Девушку в возрасте 24 лет задержали судебные приставы в Тихвине за уклонение от суда по делу о сбыте наркотиков через интернет.

Как сообщили 23 июля в УФССП России по Ленинградской области, местную жительницу объявили в федеральный розыск после того, как она не явилась на судебное заседание.

Судебный пристав задержал разыскиваемую во время исполнительных действий и передал сотрудникам полиции. Девушку доставят к инициатору розыска.

С начала 2026 года судебные приставы Ленинградской области помогли задержать 19 человек, скрывавшихся от дознания, следствия или суда.

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Тихвин Ленинградская область
Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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