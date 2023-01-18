Нетрезвый иностранец пойман на угнанной иномарке в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в деревне Малое Карлино Ломоносовского района полицейские остановили Hyundai H-1. За рулем находился нетрезвый 33-летний гражданин республики Узбекистан, до февраля 2023 года состоящий на миграционном учете в Санкт-Петербурге.

Позднее в полицию обратился 39-летний житель деревни Малое Карлино. Мужчина рассказал, что у него угнали Hyundai H-1 стоимостью 240 тысяч рублей. Это именно та иномарка, на которой ранее был задержан нетрезвый иностранец.

По факту неправомерного завладения автомобилем заведено уголовное дело. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

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12.05.2022 1896
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