Стало известно, как живут родные утонувшей в проруби женщины спустя год

Крещенское купание закончилось трагедией, унесшей жизнь матери двоих детей.

Ровно год назад на реке Оредеж в Ленобласти произошел несчастный случай: женщина утонула в самодельной проруби. Гибель 41-летней Анны Усковой повергла общественность в шок.

«Комсомольская правда» рассказала, как живет семья погибшей спустя год после трагедии. По словам родных и близких, сейчас они продолжает жить, как жила до трагических событий в январе 2022 года.

Похороны прошли в очень узком кругу. Родня предпочла закрыться от посторонних взглядов и избегала контактов со СМИ. Им просто хочется, чтобы их оставили в покое.

Многие полагали, что после случившегося оставшиеся без матери дети забросят плавание, которым занимались в кружке. Но их тренер на вопросы журналистов ответил: «У них все хорошо».

Напомним, Ускову унесло сразу же, как она погрузилась под воду. Знакомые женщины пытались спасти ее, вызвали МЧС. Позже к спасателям подключились водолазы, а также волонтеры «Лизы Алерт». Тело Анны нашли лишь спустя 9 дней.

Власти рекомендуют окунаться в прорубь только в специально оборудованных купелях, возле которых дежурят спасатели, медики, полиция. Если человек отправился к водоему, у которого нет специалистов, он очень сильно рискует.

Фото: woman.ru

Ранее стало известно, что тело утонувшей в проруби на Крещение матери двоих детей нашли водолазы.