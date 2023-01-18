Росгвардейцы вернули матери сбежавшего во время прогулки ребенка в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны помогли вернуть родителям потерявшегося ребенка.

На улице Ольги Берггольц к наряду отдела вневедомственной охраны обратилась державшая за руку маленького ребенка женщина. Она сообщила, что нашла мальчика на улице, где он был без сопровождения взрослых и плакал.

Малыш не смог назвать адрес и имена своих родителей, поэтому росгвардейцы отвезли его в 10-й отдел полиции.

В это время с заявлением о пропаже 6-летнего сына обратилась 27-летняя жительница Невского района. По ее словам, мальчик убежал во время прогулки на улице Ольминского. Женщине сообщили, что ребенок найден, и она забрала его.