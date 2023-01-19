Стало известно, чем опасно употребление жидкостей для курения

Вейп может оказаться под запретом.

Согласно исследованию учёных из Австралии и США, многие ароматизаторы содержащиеся в смесях для электронных сигарет, вызывают некроз клеток и апоптоз — сообщает «78.ru».

Молодёжная забава может вызвать целый ряд онкологических и легочных заболеваний. Пневмония, рак, фиброз лёгких и тромбозы – пока не до конца известно, чем еще может грозить курение модных ароматических смесей.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам разработать предложения по возможному введению запрета на торговлю опасными жидкостями.

В Санкт-Петербурге в течении всего одной недели зафиксировали несколько случаев летального исхода из-за вейпинга.

И такие печальные новости случаются не только в Петербурге.

Ранее стало известно, что В Петербурге погиб молодой человек, куривший вейп.