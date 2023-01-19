Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, не изменяя традиции, принял участие в крещенском купании.
Глава региона окунулся в купель вечером 18 января. Фотографии и поздравление с православным праздником он опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях.
«Православные, с Крещением! Здоровья всем», — написал Дрозденко.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
Ранее редакция ivbg.ru публиковала список безопасных мест для крещенского купания, при этом на озере Филькином озере массовое купание отменено.