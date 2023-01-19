Из Петербурга в Арабские Эмираты пытались вывезти краснокнижное растение на 10 млн рублей

Таможенники аэропорта Пулково не дали вывезти в Дубай три тонны родиолы розовой или «золотого корня».

Представитель перевозчика в документах указал, что везет партию тонизирующего фиточая из корня сабельника болотного, плодов облепихи и шиповника. Однако таможенная экспертиза показала, что в контейнере находятся высушенные корни редкого вида многолетнего растения, которое находится под угрозой исчезновения.

Стоимость «золотого корня»— почти 10 миллионов рублей.

Фото: СЗТУ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде редких видов растений, включенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западное таможенного управления.