Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма

Губернатор Ленобласти поздравил всех жителей региона с Днем памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма, который отмечается 19 января.

Он отметил, что длившаяся без малого два с половиной года оборона небольшого участка ораниенбаумской земли занимает особое место в истории Ленинградской битвы.

«Невозможно не восхищаться стойкостью и отвагой солдат и матросов, прикрывавших здесь с сентября 1941-го по январь 1944-го подступы к осажденному городу, а впоследствии первыми перешедших в наступление, которое обеспечило полное снятие блокады», — подчеркнул глава региона.

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В День памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма жители региона вспоминают о героях тех дней, об их подвиге, позволившем окончательно разгромить и отбросить противника от города на Неве и освободить оккупированную территорию Ленинградской области.