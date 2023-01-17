Какие мероприятия пройдут в Ленобласти и Петербурге в честь прорыва блокады и освобождения Ленинграда?

В честь двух важнейших памятных дат в истории Ленобласти и Санкт-Петербурга — 80-ю со Дня прорыва блокады Ленинграда и 79-ю полного освобождения Города-Героя от фашистских захватчиков — в населенных пунктах региона и в Северной столице пройдёт ряд праздничных мероприятий.

Что ждет петербуржцев и гостей города?

В Петербурге в период с 17 по 27 января включительно пройдут 67 различных мемориальных и торжественных мероприятий. Например, запланирован проект «Живые улицы». На Итальянской, Малой Садовой улицах и Манежной площади будет выставлена уличная экспозиция, которая воссоздаст атмосферу блокадного Ленинграда. В памятные даты, 18 и 27 января, будут зажжены Ростральные колонны, а в девять часов вечера небо над Петропавловской крепостью разукрасят праздничные артиллерийские салюты.

С 16 января по 10 февраля в Санкт-Петербургском музее истории профессионального образования проходит городская выставка «Стояли со взрослыми рядом», посвященная памятным датам. Адрес: Синопская набережная, 64, литер А. Необходима предварительная запись перед посещением по телефону: 8 (812) 246-08-55.

С 16 по 30 января в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А.Алмазова проходит выставка «Блокадный хлеб», где на стендах наглядно изображены: условия жизни в блокадном городе, ценность хлеба для осажденных ленинградцев, рецептура блокадного хлеба и технологии его изготовления, а также повествуется о хлебопекарной промышленности в годы блокады. Адрес: улица Аккуратова, 2 (холл Конгресс-центра главного клинического комплекса Центра Алмазова).

17 января:

в 14:00 в холле на первом этаже Дома правительства Ленобласти состоится открытие выставки архивных документов, посвященной 80-й годовщине со Дня прорыва блокады Ленинграда. Адрес: Суворовский проспект, 67;

в 15:00 в Историческом парке «Россия — моя история» запланировано открытие выставки «Ленинградский альбом», где посетители смогут ознакомиться с уникальными артефактами: детскими рисунками времен Великой Отечественной войны, подлинными историческими документами, фотографиями и предметами материальной культуры. Выставка продлится по 28 мая. Адрес: улица Бассейная, 32, строение 1.

18 января:

в 12:00 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи запланировано открытие выставки «Сражающийся Ленинград. К 80-летию прорыва блокады». Адрес: Александровский парк, 7;

в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А.Алмазова откроется фотовыставка «Жизнь в блокадном Ленинграде». Экспозиция будет доступна до 27 января включительно. Арес: улица Аккуратова, 2;

в 19:00 во Дворце искусств Ленобласти пройдет премьера оперы «Рубеж» в исполнении музыкантов Симфонического оркестра Ленобласти. Адрес: площадь Стачек, 4.

Как мероприятия и когда пройдут в Ленобласти?

В 47 регионе в честь 80-я прорыва блокадного кольца запланировано более трехсот мероприятий, а также адресная помощь ветеранам.

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Традиционно в январе пройдут акция «Свеча памяти», марафон «Дорога жизни» и футбольный матч между командами администраций Ленобласти и Петербурга. Стать участником акции «Свеча памяти» может любой желающий — для этого достаточно зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь зажечь символическую свечу на сайте проекта. Каждая виртуальная свеча превращается в 1 рубль, который будет перечислен Фондом «Память поколений» на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«В Ленинградской области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея «Прорыв», состоится акция «На рубеже бессмертия», в которой примут участие ветераны-блокадники. В этот же день во Дворце искусств Ленинградской области музыканты регионального Симфонического оркестра исполнят оперу Александра Чайковского «Рубеж»», — озвучил Владимир Цой.

18 января:

в 12:30 на площади у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в деревне Марьино Кировского района состоится Межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия»;

в 13:30 на территории музея «Дорога жизни» запланирован съезд активов школьных музеев Ленобласти, посвященный 80-летию прорыва блокады. Адрес: шоссе Дорога Жизни, 58, поселок при станции Ладожское озеро в Рахьинском городском поселении Всеволожского района.

в 16:00 в кировском Дворце культуры запланировано начало концерта «Наш прорыв» в исполнении музыкантов Симфонического оркестра Ленобласти. Адрес: улица Набережная, 27, Кировск.

в 17:30, 18:30 (дополнительный показ) и 19:30 в кировском Дворце культуры состоится световое шоу с проекцией на фасад Дворца культуры. Сценарий будет состоять из трех эпизодов — хроника блокады, операция «Искра», память о великой Победе. Продолжительность – 20 минут. Вход свободный. Адрес: улица Набережная, 27, Кировск.

«Сюжет погрузит зрителей в атмосферу того трагического времени, заставит вспомнить легендарный подвиг жителей и защитников Ленинграда, их героизм, отвагу и великую Победу в той страшной войне», — пояснили в Комитете молодежной политики Ленобласти, который занимается подготовкой демонстрации лазерной проекции.

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19 января:

в 17:00 в Тосненской детской школе искусств состоится концерт государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Адрес: улица Боярова, 31 литер А, Тосно.

Адресную помощь ветеранам и людям пожилого возраста по очистке придомовых территорий от снега окажут областные волонтеры с января до окончания зимнего сезона.

Напомним, что жители Ленобласти также могут поучаствовать в онлайн-эстафете памяти «Прорыв 80». Для этого необходимо записать и опубликовать в соцсетях видеоролики с рассказами своих родных о событиях тех героических дней с хештегом #прорыв80.

Ранее стало известно, что ветераны получат выплаты по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.