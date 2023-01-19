В России предложили законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию

Выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию могут законодательно запретить в России. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор (РЭО).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил «Известиям», что отходы в канализации перекрывают путь сточным водам закупоривают трубопровод. По его словам, это приводит к дополнительным издержкам.

РЭО предлагает министерству разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства и предусмотреть ответственность за нарушение требований.