Госуслуги рассказали о праве на ежемесячную выплату семьям призывников

Получить можно будет более 15 тысяч рублей.

В своем Телеграм Госуслуги пишут, что с 1 февраля жены призывников смогут получать пособие на ребенка возрастом меньше трех лет в размере 15 548 рублей.

Также на денежную помощь могут рассчитывать беременная супруга военнослужащего. Если срок беременности больше 180 дней, то можно получить единоразовое пособие. С 1 февраля оно составит 36 278 рублей.