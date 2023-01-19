Госуслуги рассказали о праве на ежемесячную выплату семьям призывников

Получить можно будет более 15 тысяч рублей.
В своем Телеграм Госуслуги пишут, что с 1 февраля жены призывников смогут получать пособие на ребенка возрастом меньше трех лет в размере 15 548 рублей.
Также на денежную помощь могут рассчитывать беременная супруга военнослужащего. Если срок беременности больше 180 дней, то можно получить единоразовое пособие. С 1 февраля оно составит 36 278 рублей.
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19.01.2023 16