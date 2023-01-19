Права, полис и прописка: на Госуслугах появились новые возможности

Сервис обзавелся новыми электронными услугами.

Как пишет Госуслуги в своем Телеграм, на портале теперь можно пользоваться тремя онлайн-услугами.

Электронный полис

Себе и ребенку, чтобы не носить пластиковый или бумажный вариант. Можно показывать на экране телефона.

Прописывайте детей онлайн

По месту жительства одного из родителей, с помощью учетной записи на Госуслугах и без посещения ведомства. Свидетельство придет в личный кабинет.

Предъявляйте права с телефона

Даже без доступа к интернету — в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Там же есть цифровая копия СТС, можно оформить европротокол и обжаловать штраф.

При этом оригиналы документов все же стоит с собой возить.