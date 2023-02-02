Опасные ступени в Девяткино нервируют местных жителей

28 декабря 2022 года в соцсети «ВКонтакте» в группе «» вышел пост о «смертельных ступенях со стороны Менделеева». Автор поста сообщила, что за день до публикации «женщина серьезно пострадала, упав, зацепившись за эти торчащие железяки». В комментариях администрация Мурино доложила о проведенном на месте происшествия аварийном ремонте. Но жители утверждают, что подобные работы проводились уже не раз, а люди продолжают получать травмы.
В комментариях под постом начался спор, под чью ответственность попадает опасный объект. Одна из участниц диспута считает, что «это территория метрополитена» и «администрация здесь бессильна». По ее мнению, необходимо «руководство метрополитена поставить к стенке». Другая собеседница ей в ответ написала, что «это не территория метро».
Четвертый вариант, предложенный в комментариях — «эта лестница принадлежит области».
23 декабря 2022 года в «Чате жителей Мурино» МБУ СРТ (Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) отчиталось, что новые ступени заказаны. Установка произойдет сразу после их поступления.
Автор поста сообщила, что «с 13 декабря три раза писала по поводу этой ситуации. Обещали до 19 сделать».
9 января 2023 года администрация Мурино ответила, что был произведен аварийный ремонт ступеней.
Одна из участниц беседы отметила, что «новые ступени быстро умрут, если их три раза в день будут посыпать солью. Оставшиеся ступени тоже на грани».