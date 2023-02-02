Опасные ступени в Девяткино нервируют местных жителей

28 декабря 2022 года в соцсети «ВКонтакте» в группе «Девяткино online» вышел пост о «смертельных ступенях со стороны Менделеева». Автор поста сообщила, что за день до публикации «женщина серьезно пострадала, упав, зацепившись за эти торчащие железяки». В комментариях администрация Мурино доложила о проведенном на месте происшествия аварийном ремонте. Но жители утверждают, что подобные работы проводились уже не раз, а люди продолжают получать травмы.

«Однако, здравствуйте! Опять по поводу смертельных ступеней со стороны Менделеева! Сколько ждать ремонта этих гробовых ступеней! Вчера, сообщают, женщина серьезно пострадала, упав, зацепившись за эти торчащие железяки! <…> Будем писать жалобы во все инстанции!», — гласит текст поста, к прикрепленному с состоянием ступеней видео.

В комментариях под постом начался спор, под чью ответственность попадает опасный объект. Одна из участниц диспута считает, что «это территория метрополитена» и «администрация здесь бессильна». По ее мнению, необходимо «руководство метрополитена поставить к стенке». Другая собеседница ей в ответ написала, что «это не территория метро».

«Я писала им. Мне прислали карту с зоной ответственности метро. Эта лестница уже на совести города», — пояснила она.

В подтверждение своих слов участница беседы прислала схему , которую получила после жалобы в метро о ступенях в апреле 2022 года.

Позже одна из собеседниц подытожила итог тем, что «Метрополитен адресовал разбираться муринским властям со ступенями». Она отметила, что в случае, если бы опасные ступени входили в состав обслуживающихся территорий РЖД, то организация перенаправила бы запрос к ним.

Четвертый вариант, предложенный в комментариях — «эта лестница принадлежит области». 23 декабря 2022 года в «Чате жителей Мурино» МБУ СРТ (Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) отчиталось, что новые ступени заказаны. Установка произойдет сразу после их поступления.

Автор поста сообщила, что «с 13 декабря три раза писала по поводу этой ситуации. Обещали до 19 сделать».

«За это время около 10 человек, как минимум, получили травмы, в том числе и я», — прокомментировала она.

9 января 2023 года администрация Мурино ответила, что был произведен аварийный ремонт ступеней.

«Добрый день. Аварийный ремонт проведен. Основной ремонт будет после проведения закупочных процедур. К сожалению, сроков нет»

Одна из участниц беседы отметила, что «новые ступени быстро умрут, если их три раза в день будут посыпать солью. Оставшиеся ступени тоже на грани».