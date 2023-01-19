Кравцов: речь о единой школьной форме для всех не идет

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что речь о единой школьной форме для всех не идет, каждая школа может установить свой стиль и формат.
«Мы предлагаем — и тоже обсуждали и с учителями, и с педагогами, — что каждая школа может установить свой стиль, формат. И обсудить с родителями, со школьниками, с учителями», — сказал он в эфире телеканала НТВ.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в России необходимо предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы, но образец для нее должны придумать сами дети, а за основу можно взять советский вариант формы.
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