В Кремле ответили Зеленскому, усомнившемуся в существовании Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который усомнился в том, что его российский коллега Владимир Путин жив.

Песков заявил, что существование России и Путина представляет «большую проблему» для Киева и Зеленский «предпочел бы, чтобы их не было».

«Но чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, <…> тем лучше для такой страны, как Украина», — заявил Песков.

В Кремле считают, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, «которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится, и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».

Сегодня в рамках своего выступления на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский озвучил сомнения относительно того, что Владимир Путин жив и с ним можно вести переговоры.

Видео: URA.RU