Археологи нашли таинственное захоронение 142 собак и одного ребенка в Египте. Все погибли одновременно

Археологи обнаружили захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак во время раскопок в некрополе Фаюмского оазиса. Ученые пришли к выводу, что все они погибли одновременно.
На останках собак были обнаружены следы голубой глины, которая часто встречается в древнеегипетских водоемах. Это позволяет предположить, что они могли утонуть во время наводнения.
Однако остается загадкой, почему в той же могиле оказался ребенок с льняным мешком на голове.
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12.01.2023 221