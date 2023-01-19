Археологи нашли таинственное захоронение 142 собак и одного ребенка в Египте. Все погибли одновременно

Археологи обнаружили захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак во время раскопок в некрополе Фаюмского оазиса. Ученые пришли к выводу, что все они погибли одновременно.

На останках собак были обнаружены следы голубой глины, которая часто встречается в древнеегипетских водоемах. Это позволяет предположить, что они могли утонуть во время наводнения.

Однако остается загадкой, почему в той же могиле оказался ребенок с льняным мешком на голове.