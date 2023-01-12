В Австралии собаки подсаживаются на наркотики из жаб

Владельцы собак в Австралии сообщают, что их питомцы лижут тростниковых жаб. По словам зоологов, животные могут делать это ради наркотического опьянения.

Есть доказательства, что жабы оказывают на животных психотропный эффект. Амфибии выделяют химические соединения, включающие галлюциногенные алкалоиды.

«Эти вещества убивают собак, но также могут вызывать галлюцинации, потому что вызывают галлюцинации и у людей. Отравленные животные смотрят в одну точку, у них расширенные глаза, они не осознают, что их окружает и диссоциированы», – сообщил биолог Лин Шварцкопф