В Тосно на Вокзальной улице догорает машина

Мощный взрыв прогремел прямо под окнами. Пострадавших нет.

Новость появилась в сообществе «Тосно ВКонтакте». На Вокзальной улице в городе Тосно Ленинградской области, загорелся автомобиль.

Спустя некоторое время после возгорания, транспортное средство взлетело на воздух. Взрыв был сильный. Такой, что задрожали окна соседних зданий. Но никто в результате происшествия не пострадал.

Очевидцы говорят, что не успели даже вызвать пожарных. Когда машина взорвалась, тушить что-либо было уже поздно. Она так и осталась догорать прямо на улице.

Сейчас в сообществе «ВКонтакте» пользователи социальной сети ищут владельца сгоревшего авто.

Фото: Тосно ВКонтакте

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