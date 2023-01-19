Более 550 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти с начала года

За первые две недели января сотрудники ДПС остановили более 550 пьяных автолюбителей в Петербурге и Ленобласти. 42 из них повторно сели за руль пьяными.
Только за минувшие выходные, 14 и 15 января, инспекторы поймали около 250 пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. 21 автолюбитель — повторно сели за руль в нетрезвом виде. Этим нарушителям уже грозит уголовная ответственность.
Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.
Следующий рейд «Нетрезвый водитель» пройдет с 28 по 30 января.