Более 550 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти с начала года

За первые две недели января сотрудники ДПС остановили более 550 пьяных автолюбителей в Петербурге и Ленобласти. 42 из них повторно сели за руль пьяными.

Только за минувшие выходные, 14 и 15 января, инспекторы поймали около 250 пьяных водителей. Их привлекли к административной ответственности. 21 автолюбитель — повторно сели за руль в нетрезвом виде. Этим нарушителям уже грозит уголовная ответственность.

Вам будет интересно В Кировске водитель без прав на каршеринге насмерть сбил ребенка Смертельное ДТП произошло утром 1 января на Новой улице в Кировске Ленобласти. Каршеринг сбил пешеходов в районе дома №16. В результате... 01.01.2023 461

Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.

Следующий рейд «Нетрезвый водитель» пройдет с 28 по 30 января.