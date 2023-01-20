Минцифры продолжает выступать против блокировки YouTube в России

Минцифры выступает против блокировки YouTube в России, позиция осталась неизменной, заявил глава министерства Максут Шадаев.
«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», — сказал Шадаев.
Ранее гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос блокировки YouTube может быть рассмотрен в случае систематического и осознанного нарушения российского законодательства со стороны видеохостинга.
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18.01.2023 114