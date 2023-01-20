Льдина с двумя рыбаками откололась от берега на Онежском озере в Ленобласти

Вечером 19 января в Ленобласти на Онежском озере оторвалась льдина с двумя рыбаками.

К поискам мужчин были привлечены 18 спасателей, три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики Карелия, вертолет. Рыбаков удалось спасти, их подняли на борт вертолета и отправили в Петербург.