Льдина с двумя рыбаками откололась от берега на Онежском озере в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 19 января в Ленобласти на Онежском озере оторвалась льдина с двумя рыбаками.

К поискам мужчин были привлечены 18 спасателей, три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики Карелия, вертолет. Рыбаков удалось спасти, их подняли на борт вертолета и отправили в Петербург.

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17.01.2023 125

 

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