Ночью 17 января сотрудники Госавтоинспекции на улице Бородинской в Петербурга остановили для проверки документов каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris.
За рулем сидел 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился на территории России нелегально. Нарушитель испугался, что его выдворят из страны, сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. Началась погоня.
В итоге водитель каршеринга не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду Фонтанки. После чего он выбрался из машины и попытался сбежать от полиции, но упал в воду.
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Из Фонтанки его достали спасатели и передали бригаде скорой помощи. Мигранта госпитализировали с переохлаждением. Проводится проверка.
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