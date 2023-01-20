В Петергофе задержали учителя информатики, подозреваемого в совращении школьницы

Полицейские задержали 31-летнего учителя информатики, подозреваемого в совращении школьницы.

Преступление произошло в доме на Ропшинском шоссе в Петергофе. Согласно предварительной версии следствия, мужчина пригласил к себе домой 13-летнюю девочку, которую впоследствии изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания, пишет 78.ru.