В Петергофе задержали учителя информатики, подозреваемого в совращении школьницы

Автор: Гузель Галимова
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Полицейские задержали 31-летнего учителя информатики, подозреваемого в совращении школьницы.

Преступление произошло в доме на Ропшинском шоссе в Петергофе. Согласно предварительной версии следствия, мужчина пригласил к себе домой 13-летнюю девочку, которую впоследствии изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания, пишет 78.ru.

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