Суд арестовал школьного педагога из Петербурга, на рабочем компьютере которого нашли детское порно

Октябрьский районный суд Петербурга почти на два месяца арестовал школьного учителя, на рабочем компьютере которого нашли детское порно.

21-летний Георгий Толоконников пробудет в СИЗО как минимум до 11 марта, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Его обвиняют по трем статьям: «Развратные действия», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Видео: 78.ru

Напомним, Толоконников работал в школе Пушкинского района Петербурга звукорежиссером, а также вел фотокружок для детей. Судя по датам, незаконный контент был создан летом, когда преподаватель работал вожатым в детском лагере. Одной из растленных девочек оказалась ученица шестого класса.