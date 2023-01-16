Суд арестовал школьного педагога из Петербурга, на рабочем компьютере которого нашли детское порно

Автор: Гузель Галимова
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Октябрьский районный суд Петербурга почти на два месяца арестовал школьного учителя, на рабочем компьютере которого нашли детское порно.

21-летний Георгий Толоконников пробудет в СИЗО как минимум до 11 марта, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. Его обвиняют по трем статьям: «Развратные действия», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

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Напомним, Толоконников работал в школе Пушкинского района Петербурга звукорежиссером, а также вел фотокружок для детей. Судя по датам, незаконный контент был создан летом, когда преподаватель работал вожатым в детском лагере. Одной из растленных девочек оказалась ученица шестого класса.

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16.01.2023 27
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