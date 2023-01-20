Клуб иппотерапии «Новополье» получил 15 млн рублей от Фонда президентских грантов

Реабилитационно-досуговый центр «СеРДЦе» стал победителем в конкурсе и получил грант на реализацию новой программы по реабилитации детьми с ОВЗ

Центр примет около 70 семей с детьми, у которых есть нарушения опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы. Участники программы пройдут двухнедельный курс реабилитации. После реабилитации 10 семей смогут продолжить занятия по верховой езде и будут готовиться к соревнованиям равных возможностей «Завтра лето!» в Новополье в 2024 году.

Подобную оздоровительную программу уже прошли 85 семей из Ленобласти. Всего же «Новополье» занимается реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет.

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Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.