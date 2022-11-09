Проект по реабилитации детей иппотерапией вошел в топ 100 фонда президентских грантов по итогу 2021 года

Эксперты фонда оценили результативность проектов, реализованных в 2021 году.

«Новополье» занимается реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет. В рейтинг вошла программа «Круг доверия» по комплексной реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов, инвалидов детства ленинградской областной общественной организации «Конно-спортивный клуб «Новополье».

Всего в 2021 год от Ленинградской области на гранты президента было подано 145 заявок, гранты получили 38 проектов на сумму 62,2 млн рублей.

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