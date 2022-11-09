Проект по реабилитации детей иппотерапией вошел в топ 100 фонда президентских грантов по итогу 2021 года
Эксперты фонда оценили результативность проектов, реализованных в 2021 году.
«Новополье» занимается реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет. В рейтинг вошла программа «Круг доверия» по комплексной реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов, инвалидов детства ленинградской областной общественной организации «Конно-спортивный клуб «Новополье».
Всего в 2021 год от Ленинградской области на гранты президента было подано 145 заявок, гранты получили 38 проектов на сумму 62,2 млн рублей.
Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.
Для получения поддержки необходимо:
1. Заполнить форму
2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)
3. Получить поддержку.
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Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.