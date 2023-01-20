Суббота пройдет без существенных осадков

Жителей Ленобласти в субботу, 21 января, ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью местами прогнозируют небольшой снег. День пройдет без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -2…-7°C, местами до -10°C, днем -1…-6°C. На дорогах гололедица.