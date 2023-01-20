Минобороны России подтвердило освобождение населенного пункта Клещеевка под Артемовском

Информация об этом появилась в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
— По состоянию на 20 января на территории ДНР российские войска освободили Клещеевку, — говорится в публикации.
Накануне в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что населённый пункт Клещеевка полностью контролируется подразделениями ЧВК.
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20.01.2023 49