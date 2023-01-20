В Петербурге запустили онлайн-калькулятор для проверки стоимости ЖКУ

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил онлайн-калькулятор для проверки стоимости коммунальных услуг.
Воспользоваться онлайн-калькулятором можно на сайте городского комитета по тарифам. Для произведения расчета необходимо указать данные о числе проживающих в квартире и ее площадь, показания индивидуальных приборов учета. В случае превышения цены горожане имеют право обратиться за установлением субсидии на оплату коммунальных услуг.
Сервис работает в тестовом режиме, результаты пока носят информационный характер.
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03.12.2022 616