Четыре боеприпаса времен войны нашли в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за два дня нашли четыре боеприпаса времен войны.

Один нашли во время рытья котлована на стройплощадке на Пулковском шоссе. Это оказался неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Великой Отечественной войны.

На следующий день, 18 января, в парке «Северный»рядом с технической платформой ж/д станции «Луга» нашли два 105-милимметровых артиллерийских снаряда и корпус снаряда калибра 100 мм времен войны, в состоянии сильной коррозии.

Все находки обследовали взрывотехники ОМОН, после чего вывезли на специальный полигон и уничтожили, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.