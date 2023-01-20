Грузовой поезд сбил пешехода под мостом в Кировском районе

По информации ivbg.ru, 20 января около 02:00 произошел наезд поезда на пешехода возле железнодорожной станции Мга в Кировском районе.

Под пешеходным мостом грузовой состав, двигавшийся от станции Лужская в Бабаево, сбил 45-летнего жителя Всеволожского района. По предварительным данным, мужчина был нетрезв и пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист применил сигналы повышенной громкости и экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован.