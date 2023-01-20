Видео: в Ленобласти прошли учения инженеров ЗВО

Инженеры ЗВО продемонстрировали боевые возможности в преддверии Дня инженерных войск во время учений в Ленинградской области.

Военнослужащие инженерно-саперного полка преодолели полосу препятствий, провели штурм и проверили разведку местности на предмет мин. Всего учениях приняли участие более 150 человек.