Роскомнадзор с 1 марта ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Поясняется, что запреты, вводимые новым законом и вступающие в силу с 1 марта текущего года, затрагивают интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок. Кроме того, ограничения коснутся банков. Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram.

Ранее банк ВТБ сообщил, что первым в России запускает работу полноценного онлайн-банка в Telegram. Если мессенджер попадет в реестр, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях» , заявил автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин.