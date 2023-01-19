ВТБ запускает полноценный онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым среди российских банков запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram.

Запуск будет проходить в несколько этапов. Уже сейчас клиенты могут проверить баланс по картам и счетам, осуществить переводы через СБП и оплатить мобильную связь, сообщает пресс-служба банка.

Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу 2023 года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.

Отмечается, что сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем.