На Украине погибли двое военнослужащих из Выборгского района

Двое военнослужащих из Выборгского района Ленобласти погибли в ходе специальной операции на Украине. О гибели земляков сообщили в местной администрации.

Погибли 28-летнеий Илья Харламкин и 43-летний Виталий Вакунов. Соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

«Мы разделяем невосполнимую боль утраты с родными и близкими Ильи Харламкина и Виталия Вакунова, их друзьями и одноклассниками, коллегами и сослуживцами. Выражаем глубокие соболезнования всем, кто знал, уважал, ценил героев», — говорится в сообщении.

Илья Харламкин родился в Каменногорске. Отучился в местной школе, окончил Выборгский политехнический колледж «Александровский» и работал на Каменногорском карьероуправлении.

Виталий Вакунов окончил школу №8 в Выборге. Был одним участником боевых действий во время второй чеченской кампании.