В деревне Лопухинка простились с погибшим на Украине Анатолием Ивановым

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В четверг, 19 января, в Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим на Украине Анатолием Ивановым. Ему было 46 лет.

Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Лопухинского поселения и официальные лица.

234839
Фото: администрация Ломоносовского района

Анатолий Иванов окончил школу прапорщиков в Челябинской области, а затем переехал в Ленинградскую область и жил в деревне Лопухинка, рассказали в администрации Ломоносовского района.

Вам будет интересно
В деревне Лопухинка простились с погибшим на Украине Анатолием Ивановым СВО, погиб военный, Лопухинка, Ломоносовский район, Ленобласть
Во время спецоперации погиб военнослужащий из Рощино
Прощание с младшим сержантом состоится в холле Дома культуры на Советской улице. Выходец из Выборгского района Ленинградской области погиб при исполнении...
19.01.2023 41
Автор