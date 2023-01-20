В деревне Лопухинка простились с погибшим на Украине Анатолием Ивановым

В четверг, 19 января, в Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим на Украине Анатолием Ивановым. Ему было 46 лет.

Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Лопухинского поселения и официальные лица.

Анатолий Иванов окончил школу прапорщиков в Челябинской области, а затем переехал в Ленинградскую область и жил в деревне Лопухинка, рассказали в администрации Ломоносовского района.