В деревне Лопухинка простились с погибшим на Украине Анатолием Ивановым

В четверг, 19 января, в Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим на Украине Анатолием Ивановым. Ему было 46 лет.
Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Лопухинского поселения и официальные лица.
Анатолий Иванов окончил школу прапорщиков в Челябинской области, а затем переехал в Ленинградскую область и жил в деревне Лопухинка, рассказали в администрации Ломоносовского района.
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19.01.2023 41