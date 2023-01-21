70 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 января.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Большая Вруда (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай (+1), Хапо-Ое (+2), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Рощино (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), с. Никольское (+1), Сиверский (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+1).
- Кингисеппский район: Котельский (+1).
- Киришский район: Кириши (+10).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новополье (+2), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+14).
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19.01.2023 105