70 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 января.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Волосовский район: Большая Вруда (+2).

Всеволожский район: Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+6), пгт. им. Морозова (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай (+1), Хапо-Ое (+2) , Лесколово (+1).

Выборгский район: Рощино (+1), Возрождение (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+3), с. Никольское (+1), Сиверский (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+1).

Кингисеппский район: Котельский (+1) .

Киришский район: Кириши (+10).

Кировский район: Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Новополье (+2) , Лебяжье (+1) .

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+3).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+14) .

