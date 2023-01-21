Житель Волосовского района перевел почти 8 млн рублей «брокеру» с сайта аукциона

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Волосовского района 20 января обратился 63-летний житель деревни Бегуницы.

Он рассказал, что в октябре прошлого года он прочитал в интернете об аукционах с криптовалютой и установил мобильное приложение для обмена. После этого мужчине позвонила неизвестная, представившись брокером. В итоге – с 25 октября по 13 декабря 2022 года мужчина перевел на различные счета более 7,8 млн рублей. Но дивидендов, по всей видимости, не дождался.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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19.01.2023 119
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